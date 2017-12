Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestern sah es zuerst nach einem ruhigen Handelstag aus. Doch im späteren Verlauf kam plötzlich Abgabedruck auf. Spielverderber war wieder einmal der Euro. Die Gemeinschaftswährung übersprang die Marke bei 1,19 USD und versetzte dem deutschen Leitindex kurz vor Silvester einen Tiefschlag. Am Ende der Börsensitzung ging es unter die psychologische Region bei 13.000 Punkten.

Der DAX dürfte freundlich in den letzten Handelstag des Börsenjahres 2017 starten. Zur Stunde sehen wir das heimische Börsenbarometer bei 12.991 Zählern und somit leicht im Plus.

Termine des Tages

D: Verbrauchervertrauen Dezember 14:00 Uhr)

Charttechnik

Nach dem gescheiterten Angriff auf die Widerstandsbarriere bei 13.124/13.134 Punkten wurden sämtliche Bemühungen seitens der Bullen eingestellt. In den späten Handelsstunden ging es für den DAX abwärts. Dabei musste die „runde“ Zahl bei 13.000 Zählern der Angebotsseite überlassen werden, wenngleich noch nicht signifikant. Weitere Unterstützungen sind das ehemalige Rekordhoch bei 12.951 Punkten von Ende Juni dieses Jahres sowie das 38,2%-Fibonacci-Level bei 12.892 Zählern.

DAX auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen.

Der Inhalt dieses Artikels stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedoch übernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.

Risikohinweis: Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.

Falls Sie kein Interesse am Empfang dieser Marktberichte haben sollten, bitten wir um kurzes Feedback per email mit betreffendem Hinweis nebst Nennung Ihrer email-Adresse. Der Versand wird dann umgehend eingestellt.

Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und sind ausschließlich für den Adressaten bestimmt, sofern nicht anders angegeben. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, bitten wir Sie diese Nachricht bzw. diesen Anhang weder zu lesen, zu vervielfältigen, zu verwenden noch an Dritte weiterzuleiten. Benachrichtigen Sie bitte den Versender, indem Sie auf die E-Mail antworten oder sich telefonisch unter +44 (0)20 7896 0011 melden. Löschen Sie bitte anschließend diese E-Mail und jegliche Kopien. Meinungen, Empfehlungen usw. die nicht mit dem offiziellen Betrieb des Unternehmens in Verbindung stehen, gelten in diesem Zusammenhang weder als gegeben noch als empfohlen. IG ist eine Handelsname von IG Markets Ltd. registriert in England und Wales unter der Nummer 04008957. Die USt-ID-Nummer lautet 761 2978 07. Registrierstelle: Berliner Allee 10, D-40212 Düsseldorf. IG Markets Ltd. ist als Finanzdienstleister durch die britische Financial Conduct Authority ("FCA") zugelassen und unterliegt deren Aufsicht [FCA Registriernummer 195355]. Die IG Markets Ltd. Zweigniederlassung Deutschland unterliegt in bestimmten Bereichen der Aufsicht der FCA, in anderen Bereichen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") [BaFin Registernummer 121333].-