DAX mit Ruhetag – Wall Street arbeitet sich am Widerstand ab

Der Deutsche Aktienindex steckt unter der runden 13.000er Marke ein wenig fest. Das liegt aber auch daran, dass sich der S&P 500 an der Wall Street gerade an seinem Widerstand von 3.042 Punkten abarbeitet. Gelingt hier der Ausbruch nach oben, dürfte auch der deutsche Markt hinterherlaufen. Aber nach der Kletterpartie der vergangenen Wochen ist ein Ruhetag wie heute durchaus gesund.Die Börse braucht jetzt einen weiteren Schuss Adrenalin, um die Widerstände zu knacken. Vielleicht kann ja die US-Notenbank morgen den nötigen Schwung bringen. Eine weitere Zinssenkung scheint ausgemachte Sache. Deshalb wird es vor allem darauf ankommen, wie gut die Federal Reserve eine mögliche Pause danach verkaufen wird. Denn sicher ist: Umso mehr die Zuversicht im Handelsstreit wächst, desto weniger ist die Geldpolitik gefragt, die Wirtschaft mit neuen Geldgeschenken aufzufangen.Die Politik beschäftigt uns auch in Europa weiter. Der britische Premier Johnson ist jetzt zu einem politischen Spagat gezwungen: Er muss mit den Brexit-Gegnern koalieren, um Neuwahlen zu bekommen. Die kann er verlieren. Dann droht ein neues Referendum. Der Schuss kann also gehörig nach hinten los gehen.

