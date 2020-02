DAX im Rückwärtsgang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX gestern noch knapp am Rekordhoch vorbei geschrammt ist legt er heute den Rückwärtsgang ein. Die Ausbreitung des Corona Virus nach Südkorea und Japan belastet die Kapitalmärkte. Damit scheinen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht nur lokal zu zeigen.Die Allianz Aktie ist heute absoluter Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart. Der Versicherungskonzern meldete heute seine vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangeneJahr. Der operative Gewinn stieg von 11,5 Mrd. Euro auf 11,9 Mrd. Euro im Jahr 2019, zusätzlich wurde ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Mrd. Euro angekündigt, das im März starten wird und bis Ende 2020 laufen wird. Die Anleger scheinen die Meldungen positiv aufzufassen. Die Aktie notiert am Freitagmittag entgegen der aktuellenMarkttendenz mit knapp 2 % im Plus bei 230,20 Euro. Weiterhin werden die Aktien von Unternehmen im Wasserstoffbereich sehr stark gehandelt. Die in Norwegen ansässige Nel ASA notiert heute, nach dem gestrigen Einbruch, um die Mittagszeit mit 1,38 Euro knapp 5 % im Plus. Der Brennstoffzellenhersteller PowerCell aus Schweden kann sich von seinen gestrigen Kursverlusten im späten Handel nicht erholen und rutscht weiter ins Minus. Gegen Mittag notiert die Aktie bei 27,40 Euro knapp 2 % tiefer.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.