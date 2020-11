DAX - Rücksetzer werden interessant

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX nutzte den schwachen Oktoberausklang für einen umso dynamischeren Start in den Handelsmonat November. Vom Unterstützungsbereich bei 11.600 Punkten ausgehend, schossen die Notierungen seither nach oben. Die dabei zurückgelegte Wegstrecke umfasst dabei mehr als 1.800 Punkte oder rund 16 Prozent. Eine Konsolidierung erscheint somit angebracht, bevor ein neuerlicher Kursanstieg in Richtung der Widerstandszone von 13.300 bis 13.450 Punkten erfolgen dürfte. Dementsprechend sollte man im Zuge einer temporären Abwärtsreaktion in Richtung von 12.400 Punkten, den Aufbau von Short-Positionen in Erwägung ziehen. Im Bereich von 12.400 bis 12.600 Punkten wiederum sollten Glattstellungen erwogen werden. Denn oberhalb von 12.400 Punkten bleibt übergeordnet die Dominanz auf der Long-Seite zu favorisieren. Ein neuerlicher Aufwärtsschub ist folglich zu erwarten.





Notierungen unter 12.250 Punkten lassen hingegen eine ausgeprägte Impulsbewegung bis zur nächsttieferliegenden Unterstützungsmarke rund um 11.600 Punkten möglich werden. Ein freundlicher Jahresausklang dürfte dann auch zunehmend unwahrscheinlicher werden.



