DAX mit Rücksetzer

Trotz guter Vorgaben bisher kein guter Handelstag für den DAX: Nachdem der Deutsche Leitindex zu Handelsbeginn nochmal bis auf über 12.950 Punkte kletterte, setzten am späten Vormittag Verkäufe ein. Daraufhin fiel der DAX kurzzeitig sogar unter die Marke von 12.800 Punkten, konnte sich jedoch wieder stabilisieren und notiert nun gegenüber dem gestrigen Schlusskurs nahezu unverändert.Aus den USA kamen am Donnerstag positive Vorgaben. Nachdem die US-Notenbank gestern wie erwartet eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte verkündet hatte, schlossen die großen US-Indizes allesamt höher. Der S&P 500 markierte bei 3.046 Punkten sogar ein neues Allzeithoch.In Asien konnten die Börsen ebenfalls Gewinne verzeichnen, der Nikkei Index stieg um 0,4%. Dort hatte die japanische Notenbank angekündigt, weiter an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Zudem schließt die japanische Notenbank – anders als die Fed – weitere Schritte der Lockerung in naher Zukunft nicht aus.Größter Verlier heute in der zweiten deutschen Börsenliga: Der Online-Modehändler Zalando. Die am Morgen veröffentlichten Zahlen weisen einen Umsatzanstieg von fast 27 Prozent aus, zudem hat das Wachstum im Vergleich zu den vorherigen Quartalen an Fahrt aufgenommen. Für Enttäuschung sorgte bei Analysten und Anlegern jedoch der lediglich bestätigte Ausblick, der einigen Beobachtern zu anspruchslos erscheint. Die Zalando-Aktie verliert daraufhin 8,4% auf etwa 38,40 Euro.Die Geschäfte des Bausoftwareherstellers Nemetschek liefen im bisherigen Jahr so gut, dass Nemetschek nun das obere Ende der Umsatz- und Gewinnprognose anpeilt. Im vergangenen Quartal war der Umsatz um rund 20 Prozent gestiegen, das operative Ergebnis konnte gar um über 46 Prozent zulegen. Die Aktie legt daraufhin bis zu 8% zu und notiert am Mittag bei rund 2,2% im Plus.Auch beim MDAX-Aufsteiger Rational wurde im bisherigen Jahr mit einem Umsatzplus von 9 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 12 Prozent so gut gewirtschaftet, dass ebenfalls das obere Ende der Unternehmenserwartungen für 2019 angepeilt wird. Nach dieser Nachricht setzt sich die Rational-Aktie mit +7,8% an die Spitze der Gewinner im MDAX.Gestern Morgen noch bestätigten die beiden Automobilkonzerne Meldungen über laufende Diskussionen zu einer Fusion, heute folgte dann bereits die Meldung über Vollzug: Fiat Chrysler und PSA wollen jeweils 50 Prozent der Anteile an einer neuen Unternehmensgruppe halten. Damit wäre der neue Konzern nach Absatzzahlen der viertgrößte Autokonzern der Welt, nach Umsatzzahlen gar der drittgrößte. Mit der Fusion wollen die beiden Konzerne ihre Kräfte bündeln, um den anstehenden Wandel der Automobilbranche besser zu meistern.Die Reaktionen auf die Bekanntgabe fielen jedoch unterschiedlich aus. Während die Fiat Chrysler-Aktie die Gewinne der letzten Tage fortsetzt und auch heute über 9% zulegt, geht es für die PSA-Aktie über 13% nach unten. Damit notiert PSA weit unter dem Kurs vor dem Bekanntwerden der Fusionsgespräche.