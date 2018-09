DAX in Richtung Jahrestief unterwegs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Rutsch des Deutschen Aktienindex unter die Marke von 12.000 Punkten dürfte ein Test des Jahrestiefs aus dem Frühjahr im Bereich um 11.700 Zähler nur noch eine Frage von Tagen sein. Es kann auch schneller gehen, schon zum heutigen Wochenschluss könnte sich der Abwärtstrend noch einmal beschleunigen.Denn wie immer am ersten Freitag im Monat werden auch heute um 14:30 Uhr in den USA die aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Viele neu geschaffene Stellen und eine niedrige Arbeitslosenquote sind in der Regel immer gute Nachrichten für die Börse, senden sie doch ein Signal, dass die Wirtschaft läuft. Aber in Zeiten, wo die Notenbank genau darauf achtet, ob der Konjunkturmotor überdreht und ein leergefegter Arbeitsmarkt irgendwann zu steigenden Löhnen und damit Inflation führen muss, sieht das Ganze schon etwas anders aus. Deshalb werden die Investoren auch heute wieder ein besonders Augenmerk auf die Entwicklung der Stundenlöhne legen. Denn ziehen durch steigende Löhne die Preise erst richtig an, muss die Geldpolitik reagieren, und das schneller als bislang erwartet. Gerade die Angst vor weiter und vor allem schneller steigenden Zinsen in den USA schickt die Währungen der Schwellenländer derzeit auf Talfahrt, was sich zur nächsten Ermerging Markets-Krise auswachsen könnte.Es könnte also sein, dass aus schlechten Nachrichten vom Arbeitsmarkt heute Nachmittag gute Nachrichten für die Börse werden und sich die Lage wieder etwas beruhigt. Im umgekehrten Fall allerdings dürfte die Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten erst einmal weitergehen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.