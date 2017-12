DAX-Reverse-Zertifikate mit hohen Chancen unterhalb von 15.000 Punkten

Strukturierte Finanzprodukte, wie Bonus-, Discount-, und Express-Zertifikate weisen gegenüber dem direkten Investment in einem Basiswert zumeist den absoluten Mehrwert auf, dass sie auch bei seitwärts oder bei in die „falsche“ Richtung laufenden Notierungen des Basiswertes positive Renditen in Aussicht stellen. Deshalb eignen sich Reverse-Bonus-Zertifikate, die ja wegen ihrer Bezeichnung intuitiv eher bearish eingestellte Anleger ansprechen, auch für Anleger, die dem DAX-Index (ISIN: DE0008469008) in den nächsten Monaten noch weiteres Steigerungspotenzial zubilligen.

Bei der Auswahl der Reverse Bonus-Zertifikate kommt es nicht nur auf die Höhe der Barriere sondern auch auf die Höhe der Reverselevels und des Bonuslevels an. Am Beispiel der nachfolgend vorgestellten Reverse-Bonus-Zertifikate sollen die unterschiedlichen Verdienstchancen und Verlustrisiken dieser Zertifikate veranschaulicht werden.

13% Chance, 15% Sicherheit

Das DZ Bank-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index mit der Barriere bei 15.000 Punkten dem Reverselevel bei 18.000 Punkten, Bonuslevel und Cap bei 11.750 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 28.12.18, ISIN: DE000DD5B059, wurde beim DAX-Stand von 13.049 Punkten mit 54,92 – 54,93 Euro gehandelt.

Wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 15.000 Punkten berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 7.1.19 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 62,50 Euro zurückbezahlt. Dieser Betrag errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Reverselevel und dem Bonuslevel unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses ((18.000 – 11.750) x 0,01).

Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 12 Monaten einen Ertrag von 13,78 Prozent, wenn der DAX bis zum Bewertungstag niemals um 1.951 Punkte (=14,95 Prozent) auf 15.000 Punkte oder darüber ansteigt. Berührt der DAX-Index hingegen die Barriere, dann wird der Rückzahlungsbetrag ermittelt, indem der am Bewertungstag aktuelle Indexstand vom Reverselevel von 18.000 Punkten subtrahiert wird. Demnach wird die Rückzahlung des Zertifikates nach der Barriereberührung bei einem Indexstand von beispielsweise 15.000 Punkten mit 30 Euro erfolgen. Notiert der DAX-Index am Bewertungstag oberhalb des Reverselevels, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

26% Chance, 15% Sicherheit

Das nach dem gleichen Prinzip funktionierende DZ Bank-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index mit der Barriere bei 15.000 Punkten, dem Reverselevel bei 16.000 Punkten, Bonuslevel und Cap bei 10.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DGU43P2, wurde beim DAX-Stand von 13.049 Punkten mit 47,39 – 47,42 Euro taxiert.

Wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 15.000 Punkten berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 2.1.19 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 60 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 26,53 Prozent entsprechen wird. Diese hohe Renditechance wird durch das Risiko erkauft, dass das Zertifikat bereits oberhalb eines Indexstandes von 16.000 Punkten wertlos sein wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX-Index oder von Anlageprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek