DAX-Reverse Deep-Express mit 4,15% Bonuschance pro Jahr

Nachdem der DAX-Index am 20.6.17 oberhalb von 12.900 Punkten ein neues Allzeithoch verzeichnen konnte, bröckelte der Index – nicht zuletzt wegen des starken Euroanstieges gegenüber dem USD - deutlich ab.

Anleger, die auf dem nach wie vor hohem DAX-Niveau wegen der zweifellos vorhandenen Verunsicherung der Investoren zwar von keinem starken Kurseinbruch des Index, aber doch eher von einer Seitwärtsbewegung, als von der Wiederaufnahme der Kursrally ausgehen, könnten die Investition in bearishe Seitwärtsprodukte ins Auge fassen.

4,15% Bonuschance pro Jahr und 20% Puffer

Der Schlusskurs des DAX-Index vom 14.7.17 wird als Startwert für das neue LBBW-Reverse Deep Express-Zertifikat festgeschrieben. Bei 120 Prozent des Startwertes wird sich die ausschließlich am finalen Bewertungstag (15.7.21) aktivierte Barriere befinden. Der Reverselevel wird bei 200 Prozent des Startwertes angesiedelt sein.

Notiert der DAX-Index am ersten Bewertungstag (19.7.18) auf oder unterhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat vorzeitig mit seinem Ausgabepreis von 100 Euro und einer Bonuszahlung in Höhe von 4,15 Euro zurückbezahlt. Befindet sich der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Plus, dann verlängert sich die Laufzeit zumindest um ein weiteres Jahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie nach dem ersten Laufzeitjahr angewendet wird. Die in Aussicht stehenden Bonuszahlungen erhöhen sich jährlich um 4,15 Euro.

Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag, dann wird es die Maximalrendite von insgesamt 16,60 Prozent abwerfen, wenn sich der DAX dann nicht mit 20 Prozent oder mehr im Plus befindet. Notiert der Index am letzten Bewertungstag oberhalb der Barriere, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der sich aus der Differenz zwischen dem Reverselevel und dem am 15.7.21 ermittelten Schlusskurs des DAX-Index errechnet.

Das LBBW-DAX-Reverse Deep Express-Zertifikat, ISIN: DE000LB1JUK9, maximale Laufzeit bis 23.7.21, kann noch bis 14.7.17 in einer Stückelung von 100 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das DAX-Reverse Deep Express-Zertifikat wird dann für eine Jahresrendite von 4,15 Prozent sorgen, wenn der DAX-Index an einem der im Jahresabstand angesetzten Bewertungstag unterhalb des Startwertes notiert, oder wenn er sich in 4 Jahren nicht mit mehr als 20 Prozent gegenüber dem Startwert im Plus befindet.

Walter Kozubek