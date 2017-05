DAX-Reverse Capped-Bonus mit 8%-Chance bis zum Jahresende

Strukturierte Finanzprodukte mit der Bezeichnung „Short“ oder „Reverse“ indizieren, dass sie vor allem bei nachgebenden Notierungen eines Basiswertes überproportional hohe Renditechancen in Aussicht stellen. Daher könnte nun der Eindruck entstehen, dass die Investition in ein Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX-Index nur bei einem Indexrückgang in den schwarzen Zahlen enden wird. Dieser Eindruck ist allerdings nicht gerechtfertigt.

Reverse-Bonus-Zertifikate auf den DAX-Index eignen sich einerseits hervorragend zur Absicherung bestehender Kursgewinne. Andererseits ermöglichen sie Anlegern, die zwar weitere Kursanstiege des DAX-Index nicht ausschließen wollen, dessen Steigerungspotenzial aber als begrenzt ansehen, äußerst interessante Ertragsmöglichkeiten.

8,00% Chance, 13,79% Sicherheit

Das Goldman Sachs-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index mit der Barriere bei 14.400 Punkten und dem Reverselevel bei 16.900 Punkten, Bonuslevel und Cap bei 2.880 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 15.12.17, ISIN: DE000GL5NV51, wurde beim DAX-Stand von 12.655 Punkten mit 129,79 – 129,81 Euro gehandelt.

Wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 14.400 Punkten berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 20.12.17 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 140,20 Euro zurückbezahlt. Dieser Betrag errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Reverselevel und dem Bonuslevel unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses ((16.900 – 2.880) x 0,01).

Somit ermöglicht dieses Zertifikat bis zum Jahresende 2017 einen Ertrag von 8 Prozent, wenn der DAX bis zum Bewertungstag niemals um nahezu 1.800 Punkte um 13,79 Prozent auf 14.400 Punkte oder darüber ansteigt.

Berührt der DAX-Index hingegen die Barriere, dann wird der Rückzahlungsbetrag ermittelt, indem der am Bewertungstag aktuelle Indexstand vom Reverselevel von 16.900 Punkten subtrahiert wird.

Demnach wird die Rückzahlung des Zertifikates nach der Barriereberührung bei einem Indexstand von beispielsweise 11.900 Punkten mit 50 Euro erfolgen. Notiert der DAX-Index am Bewertungstag oberhalb des Reverselevels, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index können Anleger in den nächsten 7 Monaten bei einem Indexanstieg auf bis zu 14.400 Punkte einen Ertrag von 8,00 Prozent erzielen.

Walter Kozubek