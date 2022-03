DAX-Reverse Bonus mit 16% Chance und 27% Schutz

Obwohl Anleger, die in Reverse-Zertifikate investieren, von tendenziell schwächeren Kursen des Basiswertes ausgehen, werfen diese Produkte auch bei einem Kursanstieg beträchtliche Renditen ab.

Mit einem Reverse Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX (ISIN: DE0008469008) der HVB können Anleger bis zum Jahresende 2022 bei einem bis zu 27-prozentigen Kursanstieg des DAX auf 16.000 Punkte positive Rendite erwirtschaften.

16% Bonuschance und 27% Sicherheitspuffer

Das HVB-Reverse-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HB3A4G3) verfügt über ein Reverse-Level bei 20.000 Punkten und über einen Cap bei 10.000 Punkten. Bei 16.000 Punkten wurde die Barriere angebracht. Beim DAX-Stand von 12.672 Punkten wurde das Zertifikat mit 86,09 – 86,19 Euro gehandelt.

Wenn der DAX während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der sich vom 8.2.22 bis zum 16.12.22 unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten neun Monaten einen Ertrag von 16,02 Prozent (=21 Prozent pro Jahr), wenn der Index bis zu 16.12.22 niemals auf 16.000 Punkte oder darüber hinaus ansteigt.

Legt der DAX in den nächsten neun Monaten eine Rally im Bereich von 27 Prozent hin und kann wieder die Marke von 16.000 Punkten überwinden, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates erfolgen, indem der am 16.12.22 ermittelte DAX-Stand vom Reverselevel subtrahiert wird. Allerdings begrenzt auch in diesem Fall der Cap bei 10.000 Punkten die maximale Auszahlung des Zertifikates auf 100 Prozent.

Somit wird dieses Zertifikat nach der Berührung der Barriere bei einem finalen DAX-Stand oberhalb von 11.381 Punkten einen Kapitalverlust verursachen. Notiert der DAX am 16.12.22 oberhalb des Reverselevels von 20.000 Punkten, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes. Damit dieses Worst-Case-Szenario eintritt, müsste sich der DAX in den nächsten neun Monaten um 27 Prozent auf 16.000 Punkte steigern.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses DAX-Reverse Bonus Cap-Zertifikat wird in den nächsten neun Monaten bei einem bis zu 27-prozentigen Indexanstieg eine Jahresbruttorendite von 21 Prozent abwerfen. Diese Rendite wird erst dann in Gefahr geraten, wenn der DAX die Marke von 16.000 Punkten überschreitet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX oder von Anlageprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek