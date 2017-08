DAX-Reverse Bonus mit 13,3% Chance und 25% Schutz

Strukturierte Finanzprodukte mit der Bezeichnung „Short“ oder „Reverse“ deuten bereits durch diesen Namenszusatz an, dass sie vor allem bei nachgebenden Notierungen eines Basiswertes überproportional hohe Renditechancen ermöglichen. Der Eindruck, dass eine Investition in ein Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX-Index ausschließlich bei einem Indexrückgang positive Rendite abwerfen wird, ist allerdings nicht richtig.

Reverse-Bonus-Zertifikate eignen sich einerseits hervorragend zur Absicherung bestehender Kursgewinne. Andererseits bieten sie Anlegern, die zwar weitere Kursanstiege des DAX-Index nicht ausschließen, dessen Steigerungspotenzial in den nächsten Jahren aber eher als begrenzt ansehen, äußerst interessante Ertragsmöglichkeiten.

13,3% Chance, 25% Schutz

Der DAX-Schlusskurs vom 15.9.17 wird als Startwert für das RCB-DAX-Reverse Bonus-Zertifikat 2 festgeschrieben. Bei 125 Prozent des Startwertes wird sich die während des gesamten, vom 18.9.17 bis zum 16.9.20 andauernden Beobachtungszeitraumes aktivierte Barriere befinden. Wird der Startwert beispielsweise bei 12.100 Punkten fixiert, dann wird die Barriere in der aus heutiger Sicht beträchtlichen Entfernung von 15.125 Punkten liegen. Bei 200 Prozent des Startwertes wird der Reverselevel angebracht sein.

Wenn der DAX-Index innerhalb der Beobachtungsperiode niemals die Barriere bei 125 Prozent des Startwertes berührt oder überschreitet, dann wird das Reverse-Bonus-Zertifikat am 18.9.20 mit dem Höchstbetrag von 115 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Unter Berücksichtigung der Kosten errechnet sich in diesem Fall einen Nettoertrag von 13,3 Prozent (=4,25 Prozent pro Jahr).

Berührt oder überschreitet der DAX-Index hingegen die Barriere, dann wird der Rückzahlungsbetrag ermittelt, indem der am Bewertungstag aktuelle Indexstand vom Reverselevel subtrahiert wird. Somit wird das Zertifikat mit 80 Prozent des Nennwertes zurückbezahlt, wenn der Index nach der Barriereberührung am Bewertungstag (16.9.20) im Vergleich zum Startwert mit 20 Prozent im Plus notiert.

Das RCB-DAX-Reverse-Bonus-Zertifikat 2, fällig am 18.9.20, ISIN: AT0000A1XBY8, kann noch bis 14.9.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Reverse-Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index können Anleger in den nächsten drei Jahren bei einem bis zu 25-prozentigen Indexanstieg einen Nettojahresertrag von 4,25 Prozent erwirtschaften.

Walter Kozubek