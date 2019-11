DAX – Reversal am EMA200 Stunde

Was bei Ausbrüchen aus Ranges alles passieren kann, zeigt der DAX® in dieser Woche eindrucksvoll. Der Index stieg zunächst über 13.300 Punkte an und sendete damit ein Kaufsignal aus. Dieses wurde aber prompt am selben Tag wieder gekontert. In der Folge fiel der Index nicht nur in die Range der Vortage zurück, sonder auch aus der Range heraus.



Am EMA200 Stunde stoppt die Abwärtsbewegung heute aber zunächst. Es hat sich eine Reversalkerze ausgebildet. Diese könnte Gegenbewegungen in Richtung 13.110 und 13.144 Punkte nach sich ziehen. Unter 13.182 Punkten ist der Abwärtstrend im Stundenchart aber intakt.

Fällt der DAX® in den kommenden Stunden unter den EMA200 Stunde bei derzeit knapp 13.040 Punkten, dürfte sich die Abwärtsbewegung verschärfen. In diesem Fall lauten die nächsten Ziele 12.986 und 12.952 Punkten.

DAX® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2019 – 21.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.11.2014 – 21.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HX966P 22,57 10.849 5,80 17.12.2019 DAX® Index HZ32HR 15,56 11.550 8,42 17.12.2019

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ44UN 10,03 14.075 13,04 31.01.2020 DAX® Index HZ32LB 7,24 13.800 18,14 17.12.2019

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 18.11.2019; 10:08 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 18.11.2019; 10:10 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – Reversal am EMA200 Stunde erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).