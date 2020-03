DAX: Rette sich wer kann!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Ausverkauf geht heute in die nächste Runde! Der deutsche Leitindex gibt zum Handelsstart weiter dynamisch ab und eröffnete bereits mit einer neuerlichen Kurslücke nach unten bei 9863 Punkten. Im Anschluß daran verliert der DAX weiter bis auf aktuell 9735. Jetzt scheinen tatsächlich überall die Nerven blank zu liegen, anders lässt sich diese dramatische Entwicklung nicht mehr erklären. Ist dies nun der ultimative Abverkauf? Wir bleiben weiter an der Seitenlinie und harren der Dinge die da kommen.



DAX Tageschart

