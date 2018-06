DAX – Rekordstände bald in Sicht?

Nach der Festnahme von Audi-Chef Stadler, geriet die Volkswagen-Aktie mächtig unter Druck. Ähnlich ging es den Adidas-Aktionären, die nach einem schwachen Auftakt in die WM in Sorge sind. So überrascht es kaum, dass auch der deutsche Leitindex die 13.000er-Marke am Montag nicht halten konnte. Die Experten der HSBC haben sich den Dax-Wochenchart der vergangenen Woche mal genauer angeschaut und eröffnen positive Aussichten. Hier können Sie den Daily abonnieren. Die Richtung stimmt

Zum Wochenabschluss hat die Kombination aus dem oberen Bollinger Band (akt. bei 13.152 Punkten) und dem Maihoch (13.204 Punkten) unmittelbaren Anschlussgewinnen des DAX® einen Riegel vorgeschoben. Die Verschnaufpause vom Freitag gibt uns die Gelegenheit, den Wochenchart der deutschen Standardwerte auf den Prüfstand zu stellen.

Dank der jüngsten Kurszuwächse wurde im Wochenchart die „inside week“ der Vorwoche positiv nach oben aufgelöst. Damit hat das Aktienbarometer die 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.808 Punkten) für eine Stabilisierung genutzt. Auf der Oberseite fallen allerdings die beiden dicht beieinander liegenden Hochs der letzten vier Wochen ins Auge. Sprich ein Sprung über die Hürden bei 13.170/204 Punkten würde die Haussetendenz seit dem zyklischen Tief bei 11.727 Punkten nochmals bestätigen. Gelingt der Spurt über die genannten Barrieren, dürfte das Aktienbarometer Kurs auf die alten Rekordstände bei 13.526/13.597 Punkten nehmen. Auf der Unterseite bildet die Kombination aus der o. g. Glättungslinie und den Tiefpunkten bei knapp 12.800 Punkten die entscheidende Auffangzone.

