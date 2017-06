DAX im Rekordmodus – langfristig aber nur im Mittelfeld

Der G20-Gipfel beschäftigt derzeit die Hamburger Bürger. Dabei ist der Wert der “Gruppe” sehr begrenzt, sind die Unterschiede der 20 größten Industrie- und Schwellenländer erheblich. Neben politischen Unterschiede kann man auch die wirtschaftlichen und finanzmarkttechnischen Differenzen auswerten. Dies hat die Hamburger Sutor Bank getan. Der DAX schraubt seine Bestmarke heute weiter nach oben. Wer defensiv von der Rally noch profitieren will, greift zum Index-Zertifikat CD2JKY

Am 7. und 8. Juli 2017 findet in Hamburg der Gipfel der zwanzig wichtigsten Wirtschaftsnationen, kurz G20, statt. Wie eine Auswertung der Hamburger Sutor Bank ergab, kann von der wirtschaftlichen Größe eines Landes nicht auf die Attraktivität des dortigen Aktienmarkts geschlossen werden. Zwischen den einzelnen G20-Aktienmärkten gibt es zum Teil erhebliche Differenzen mit Blick auf Rendite und Volatilität.

Weltweit breit diversifiziertes Portfolio mit besserem Rendite-Risiko-Verhältnis als G20-Portfolio

Die G20-Mitglieder vereinen circa 87 Prozent des Bruttoinlandsprodukts weltweit sowie rund zwei Drittel der Weltbevölkerung. Die G20 setzt sich aus 19 Einzelstaaten sowie der Europäischen Union als Region zusammen. „Wirtschaftliche Bedeutung erscheint als beste Voraussetzung für eine solide Rendite bei großer Stabilität am Aktienmarkt. Doch wer auf einzelne Länder aus dem G20-Kreis setzt, sollte sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein“, erklärt Lutz Neumann, Leiter Vermögensberatung der Sutor Bank. „Die wirtschaftliche Größe eines Landes erlaubt keine Rückschlüsse auf die Attraktivität des Aktienmarkts.“

Bei der Betrachtung der Wertentwicklung und der Volatilität (Standardabweichung) zeigt sich über einen Zeitraum von 20 Jahren eine enorme Spannbreite zwischen den Ländern (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Volatilität und Rendite der G20-Mitglieder* (1997-2016)

* Darstellung ohne Saudi-Arabien mangels Zugriff auf valide Börsendaten; Auswertung der jeweiligen Länderindizes; Index Europa: MSCI Europe ex UK Index; Vergleich mit G20-Portfolio (ohne Saudi-Arabien) sowie Portfolio weltweit (MSCI World Index); Gewichtung G20-Portfolio nach BIP-Anteilen per Ende 2016 (Wikipedia); Quelle: Sutor Bank (www.sutorbank.de)

So erzielte der indische Aktienmarkt in den letzten 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 10,86 Prozent pro Jahr und steht damit an der Spitze der G20-Mitglieder, dicht gefolgt von Mexiko mit 10,82 Prozent Rendite pro Jahr. Schlusslichter im Renditevergleich sind China mit 2,51 Prozent pro Jahr und Japan mit nur 2,49 Prozent pro Jahr über 20 Jahre.

Ein Drittel der G20-Mitglieder mit sehr hoher Volatilität

Allein sieben Länder, und damit ein Drittel der G20-Mitglieder, weisen eine sehr hohe Volatilität auf: Die Türkei, Russland, Indonesien, Argentinien, Südkorea, Brasilien und China sind geprägt durch ein besonders großes Auf und Ab an den Börsen. Länder wie Großbritannien und die USA, aber auch ein weltweit breit diversifiziertes Portfolio – hier am Beispiel des MSCI World Index – haben dagegen eine deutlich geringere Volatilität.

Der deutsche Aktienmarkt (Dax) lag mit 7,41 Prozent Rendite pro Jahr über die letzten 20 Jahre und einer höheren Volatilität als beispielsweise die USA, Frankreich oder Kanada eher im Mittelfeld mit Blick auf ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis.

„Anleger sollten nicht nur die bisherige Wertentwicklung, sondern in erster Linie das Rendite-Risiko-Verhältnis im Blick haben“, erklärt Lutz Neumann. Im historischen Verlauf zeigt sich, dass beispielsweise die beiden renditestärksten G20-Nationen Indien und Mexiko zum Teil sehr hohe Kursausschläge verkraften mussten. Demgegenüber liefen die Märkte in Deutschland sowie weltweit in deutlich ruhigeren Bahnen (siehe Grafik 2).

xGrafik 2: Wertentwicklung und Volatilität der renditestärksten (Indien, Mexiko) und renditeschwächsten (China, Japan) G20-Mitglieder im Vergleich zu Deutschland und zu weltweitem Portfolio

„Erst das Bündeln der einzelnen Ländermärkte führt zu einem vernünftigen Rendite-Risiko-Verhältnis. Zwar erscheint ein G20-Portfolio auf den ersten Blick attraktiv gerade aufgrund der großen Divergenz der einzelnen Märkte. Doch im Vergleich dazu bietet ein weltweit breit diversifiziertes Portfolio wie der MSCI World Index eine deutlich geringere Schwankungsbreite bei besserer Rendite“, erklärt Lutz Neumann.

„Länder wie Brasilien, Russland, Argentinien, Indonesien oder die Türkei sind regelrechte Fahrstuhl-Länder mit hohen Kursschwankungen“, erklärt Neumann. So finden sich Länder, die in einem Jahr an der Spitze des Performance-Rankings stehen, im nächsten Jahr an letzter Stelle (siehe Grafik 3). Bei einem Land wie Brasilien sei das besonders augenscheinlich und zeige die ganze Unberechenbarkeit der Märkte. „Selbst weltweit stark beachtete Großereignisse wie die Fußball-WM 2014 oder die Olympischen Spiele 2016 hatten keine positiven Auswirkungen auf den brasilianischen Aktienmarkt“, sagt Neumann. Zwischen 2010 und 2015 lag der MSC Brazil Index auf Jahressicht sogar jeweils im Minus.

Grafik 3: Rendite-Ranking der einzelnen G20-Mitglieder* im Vergleich zu weltweitem Portfolio (MSCI World)

Zeitraum: 1997-2016

* ohne Saudi-Arabien mangels Zugriff auf valide Börsendaten; Auswertung der jeweiligen Länderindizes; Index Europa: MSCI Europe ex UK Index; Quelle: Sutor Bank