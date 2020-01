DAX. Rekord geknackt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Vor allem die US-Indizes, zuletzt aber auch der MDAX hatten vorgelegt. Nun knackt auch der DAX sein bisheriges Allzeithoch bei 13.596 Punkten. Bereits zum Handelsstart ging es für den DAX zwischenzeitlich bis auf 13.640 Punkte. Nachdem die Sektkorken knallten, ging dem DAX jedoch etwas die Puste aus. So notiert der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag bei rund 13.580 Punkten.Bittere Pille für Varta: Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit stuft die Commerzbank Varta herab – dieses Mal von „Hold“ auf „Reduce“. Als Grund wird die zunehmende Konkurrenz angeführt, Vartas Alleinstellung sei vorbei. Das Kursziel wurde von 135 Euro auf lediglich 82 Euro gesenkt. Die Varta-Aktie gibt daraufhin 4,7 Prozent ab und notiert bei 85,5 Euro.Der Stuttgarter Autobauer hatte bereits 1,5 Milliarden Euro für die Folgen der Diesel-Krise zurückgestellt. Nun gab Daimler bekannt, nochmal dieselbe Summe obendrauf zu packen. Das drückt nicht nur auf die Bilanz, sondern auch auf die Stimmung der Anleger. Die Daimler-Aktie gab daraufhin ab und notiert am Mittag bei rund 45,70 Euro ein Prozent im Minus.Die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart am Mittwoch: K+S. Für die Aktie des Dünger- und Salz-Konzerns geht es rund 7 Prozent gen Süden. Die Analysten der Bank of America bewerteten K+S mit „Underperform“ und geben als Kursziel 4,20 Euro aus – derzeit notiert die Aktie noch bei 9,40 Euro.K+S steht bereits seit längerem aufgrund des schlechten Kalidünger-Marktumfelds unter Druck. Um die finanzielle Last zu mildern, erwägt K+S unter anderem einen Teilverkauf des Amerika-Geschäfts.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.