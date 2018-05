DAX mit Rekord – es geht um alles

Die Aktienmärkte bewegen sich weltweit im Gleichschritt. In den USA, Japan und Europa ziehen die Indizes auf breiter Front an. Der japanische Nikkei konnte den höchsten Stand seit 21 Jahren verzeichnen. Einen echten Rekord gibt es nun auch in Deutschland, denn der DAX-Kursindex hat am Mittwoch eine neue Bestmarke aufgestellt. Wir werden uns die Lage des DAX in einer großen Runde um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde ansehen – Anmeldung. Unsere Produkte des Tages sind die Capped-Bonusse auf den EuroStoxx PR4WUF und DAX PR774G

Frische Impulse kommen am Abend aus den USA. Nach starken Bilanzen bei Alphabet, Amazon und Microsoft, müssen nun Facebook und Tesla nachlegen. Tesla ist seit dem Rekordhoch im Juni um 18 Prozent gefallen, während der Gesamtmarkt weiter zulegte. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem Verlust von 2,27 Dollar je Papier.

Euro/Dollar: Großes Verkaufssignal bleibt im Spiel

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 01.11.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM6SC5 CY7BPL Basispreis 2.300 2700 Knock-out-Level 2.300 2700 Laufzeit 30.01.2018 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,28 Knock-out-Level 0,95 1,28 Laufzeit 29.03.2018 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.