DAX in der Regeneration – Ölpreis von Verunsicherung getrieben

Jochen Stanzl, 06. November 2017

Dynamik ist am deutschen Aktienmarkt heute Morgen Fehlanzeige. Nach der Rally des Deutschen Aktienindex in der vergangenen Woche befindet sich der Markt jetzt in der Regenerationsphase. Das Hauptaugenmerk der Investoren liegt heute auf dem Euro und auf dem Ölpreis. Beim Euro geht es um die Frage, ob die Verluste vom Freitag sich im Handelsverlauf heute noch ausweiten können. Die Gemeinschaftswährung sieht technisch betrachtet eher wacklig aus.

Beim Ölpreis sorgt die Nachricht über die Verhaftung hoher Adliger aus dem saudischen Königshaus für Verunsicherung. Das ist man bislang von Saudi Arabien nicht gewohnt und somit gibt es auch keine Vergleiche, die man aus der Vergangenheit heranziehen könnte. Was jetzt passiert ist unsicher. Saudi Arabien steht für ein Neuntel der weltweiten Ölförderung. Daher ist die Situation besonders heikel.