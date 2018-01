DAX in Rallylaune. Banken- und Techwerte im Fokus!

08.01.: Japan – Märke geschlossen wegen Feiertags

08.01.: Europa – Verbraucherpreise, Dezember 2017

08.01.: Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, Dezember

09.01.: Deutschland – Industrieproduktion, November

11.01.: Europa- Industrieproduktion Euro-Zone, November

11.01.: Europa- EZB veröffentlicht Protokoll ihrer Ratssitzung vom 14. Dezember

11.01.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Januar

12.01.: China – Außenhandel, Dezember

12.01.: USA – Verbraucherpreise, Dezember

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-Out- Barriere in Punkten Obere Knock-Out- Barriere in Punkten Finaler Bewertungstag DAX® HU9T78 3,92 8.400 13.600 15.03.2018 DAX® HU9UAC 6,31 10,000 13.800 15.03.2018 DAX® HW721M 6,36 12.300 14.000 15.03.2018

der Auftakt in das neue (Börsen-) Jahr kann sich sehen lassen. Die deutschen Aktienbarometer legten in den ersten Tagen des Jahres 2018 zwischen 1,9 Prozent (DAX®) und 3,7 Prozent (TecDAX®) zu. Eine ähnlich gute Stimmung zeigte sich auch an den meisten anderen europäischen Börsen. Unterstützung bekamen die Märkte zum einen von guten Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und der Rekordrally in den USA, die immer noch die US-Steuerreform feierte. Unter den Sektoren fielen vor allem der, dersowie dermit überdurchschnittlichen Gewinnen auf. Bei den Themen- und Strategieindizes erreichten derund derjeweils neue Allzeithochs.Die Devisen- und Anleihenmärkte zeigten sich von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung wenig inspiriert und pendelten auf dem Vorwochenniveau. Im Bereich des Septemberhochs lässt beim Euro/US-Dollar der Zug nach oben deutlich nach. Ganz anders präsentierten sich in der abgelaufenen Woche die Edelmetalle.undsetzten ihren Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage fort. Palladium hat das Hoch von November 2001 überwunden und Platin kratzt an der Oberkante des seit August 2016 gebildeten Abwärtstrends.2018 kamen die DAX®-Aktienundbesonders stark aus den Startlöchern. Katalysator bei VW waren unter anderem gute Absatzzahlen in Deutschland und den USA in 2017. Infineon profitierte derweil von der Fusionsstimmung im Halbleitersektor. In den ersten Handelstagen des Jahres musste einzig der Gewinner des Jahres 2017,Federn lassen. In der zweiten Reihe fielensowie Autozulieferer wieundmit außerordentlichen Kursaufschlägen auf. Beflügelt wurden ADVA Optical und der Autozulieferersektor vor allen von positiven Analystenkommentaren.In der kommenden Woche werden die ersten Unternehmen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden. Dazu zählenund. Derweil sollten sich Investoren darauf einrichten, dass einige Konzernchefs möglicherweise in Kürze schon erste Eckdaten zum Geschäftsjahr 2017 bekanntgeben. In den zurückliegenden Jahren war beispielsweiseein solcher Titel, der Anleger vor dem offiziellen Termin schon über den Geschäftsverlauf informierte.Von 9. bis 12. Januar findet die CES in Las Vegas statt. Meldungen rund um autonomes Fahren, Wearables, Home Entertainment, Artificial Intellignce, Robotics und Virtual Reality könnte Techwerte wieund zahlreiche weitere Titel in den Fokus der Investoren schieben. Der deutsche Verband der Maschinen- und Anlagenbauer meldet Zahlen zum Auftragseingang. Dies könnte unter anderem die Aktien vonundbewegen.Widerstandsmarken: 13.360/13.530 Punkte Unterstützungsmarken: 12.730/12.800/12.900/13.000/13.070/13.140 Punkte Der DAX® schraubte sich zum Wochenschluss auf das jüngste hoch von 13.340 Punkte. Nach dem 500 Punktesprint ist eine Konsolidierung zu erwarten. Diese könnte bis in den Bereich von 13.100/13.200 Punkte gehen. Die Bullen scheinen jedoch am Drücker zu sein. Gelingt jedoch der Ausbruch über die Marke von 13.340 Punkte rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe.Betrachtungszeitraum: 27.09.2017 – 05.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 06.01.2013 – 05.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Im Falle der redaktionellen Verwertung dieser Inhalte bitten wir Sie zu beachten, dass der oben stehende Text entweder eins zu eins inkl. der rechtlichen Hinweise unter Angabe der Quelle mit Kennzeichnung als Werbemitteilung (Logo-Verwendung möglich), auszugsweise unter Angabe der Quelle (Logo-Verwendung nicht möglich) oder frei interpretiert und ohne Bezug zum Verfasser – der UniCredit Bank AG – verwendet werden darf.Weitere aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen und Investmentideen im