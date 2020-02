DAX-Rally vorerst gestoppt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Doppelt negative Nachrichten heute für den DAX: Einerseits gab Apple aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus eine Umsatzwarnung für das erste Quartal heraus. Andererseits trübte sich auch der ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten wiederspiegelt, deutlich ein und sank auf den tiefsten Stand seit November. Auch hier vergrößern sich die Sorgenfalten hinsichtlich der konjunkturellen Auswirkungen des Coronavirus. An diesen beiden Faktoren hatten die Anleger erstmal zu knabbern, der DAX gibt daraufhin bis zur Mittagszeit rund 0,7 Prozent ab und ringt mit der Marke von 13.700 Punkten.Bei PowerCell, der heute meistgehandelten Aktie, bleiben die Bullen am Ruder: Wie bereits in den vergangenen Tagen klettert die Aktie rasant. Beim heutigen Zuwachs von 6,6 Prozent nähert sich PowerCell damit der Marke von 30 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Kursplus beim Brennstoffzellen-Unternehmen damit rund 30 Prozent.Umsatzwarnung bei Apple: Der iPhone-Hersteller kappt sein bisheriges Umsatzziel für das laufende Quartal. Der Grund dafür: Das Coronavirus, das in China sowohl die Nachfrage als auch die Produktion von iPhones bremst. Daraufhin handeln die Stuttgarter Anleger die Apple-Aktie nicht nur rege, sondern schicken sie bei rund 290 Euro auch 3,7 Prozent ins Minus.Entgegen anderen Tech-Werten hält sich Varta am Dienstag einigermaßen und gibt rund 3,9 Prozent ab. Auch Varta wird durch Apple’s Umsatzwarnung belastet, da Varta wohl Stromspeicher für die Apple-Kopfhörer liefert. Gestern noch hatte die Varta-Aktie nach positiven Unternehmenszahlen einen ordentlichen Satz nach oben gemacht und zwischenzeitlich zweistellig zugelegt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.