DAX – mit Puffer profitabel in bewegten Märkten

Von den Mitte März zweimal getesteten Tiefs bei etwa 8.250 Punkten hat sich der DAX (ISIN DE0008469008) bereits wieder über 2.500 Punkte oder gut 30 Prozent entfernt: Wenngleich die Volatilitäten mit der Rallye bereits wieder deutlich nachgegeben haben, sind noch immer attraktive Konditionen bei Discount-Zertifikaten drin.

DAX im Juni über 10.500 Punkten

Für alle, die Mitte Juni zumindest einen Indexstand von 10.500 Punkten prognostizieren, lohnt sich ein Blick auf das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000JP8EQJ3 von J.P. Morgan: Bei einem Preis von 100,48 Euro errechnet sich ein Puffer von 5,7 Prozent – bei einer Maximalrendite von 4,52 Euro oder 27,3 Prozent p.a., sofern der DAX am 19.6.20 mindestens auf Höhe des Caps von 10.500 notiert.

DAX im Juni über 9.750 Punkten

Wer sich mit einem Puffer gegen einen weiteren Abschwung wappnen will, wählt ein niedrigeres Cap, beispielsweise bei 9.750 Punkten: Das Zertifikat mit der ISIN DE000JP8EQ93 bringt bei einem Preis von 95,04 Euro einen komfortablen Puffer von 10,5 Prozent – an Rendite sind 2,46 Euro oder 15,7 Prozent p.a. drin, wenn das Börsenbarometer am 19.6.20 mindestens 9.750 Punkte anzeigt.

DAX im September oder Dezember über 9.000 Punkten

Auch bei einem noch höheren Sicherheitsbedürfnis gibt’s noch attraktive Renditen: Wer bis September noch einen Einbruch von 1.700 Punkten für möglich hält, wählt ein Discount-Zertifikat mit einem Cap bei 9.000 Punkten (Puffer 18,8 Prozent): Das Produkt der BNP Paribas mit der ISIN DE000PF0E7N5 verspricht bei einem Preis von 86,53 Euro eine Rendite von 3,47 Euro oder 9,7 Prozent.

Die gleiche Strategie gibt’s von der BNP Paribas unter der ISIN DE000PF0FA62 auch mit Laufzeit Dezember: Handelt der DAX am 18.12.20 oberhalb von 9.000 Punkten, bringt das Produkt einen Gewinn von 2,55 Euro oder 10 Prozent p.a. ein.

ZertifikateReport-Fazit: Wer darauf setzt, dass die hohen Kursausschläge im DAX mit der Unsicherheit des Gesamtmarkts demnächst abnehmen, kann mit Discount-Zertifikaten davon profitieren. Die Auswahl des passenden Caps sollte vom individuellen Sicherheitsbedürfnis und der Renditeforderung geleitet werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf in den DAX-Index oder von Anlageprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen