DAX - Positiv ins Wochenende?

11.838,88

137,86 / 1,18%

Freitag, 30. August 2019









Die italienische Regierungskrise ist beigelegt und aus China kommen die ersten Vorstöße, bereits im September neue Verhandlungen mit den USA aufzunehmen. Die Märkte quittierten beides mit sichtlicher Erleichterung und zogen entsprechend an: Für den DAX ging es 1,18% nach oben, wobei die Blue Chips im Top sogar bis auf 11.854 Punkte und damit tief in den Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Punkten vordrangen. Das bedeutet:

Hält die positive Tendenz am heutigen Freitag an, könnte der Index per Schlusskurs über die Nackenlinie der übergeordneten SKS-Formation bei 11.869 Zählern ausbrechen! Gelingt der Break, hätten die Kurse anschließend Platz für einen Sprung über die 12.000er-Schwelle, der nur wenig höher mit der Volumenspitze und der unteren Kante des offenen Gaps vom 2. August bei 12.035 Punkten die nächsten Hürden folgen. Wichtig zu wissen: Sobald die Kurslücke bei 12.129 vollständig geschlossen ist, könnte es bis an den nächsten Widerstand bei 12.200 Zählern hinaufgehen!

Auf der Unterseite haben sich die Haltestellen nach dem gestrigen Kurssprung neu sortiert; der erste Halt ist nun an der 11.750er-Marke zu finden, darunter folgt mit der 200-Tage-Linie bereits eine alte Bekannte. Sollte es noch einmal unter den langfristigen Durchschnitt zurückgehen, steht mit der ausgeprägten Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 Punkten eine Unterstützung zur Verfügung, die sich zuletzt als ausgesprochen tragfähig erwiesen hat!

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3B6L

Basispreis

10.500,32

12.942,71

Knock-out-Schwelle

10.500,32

12.942,71

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

8,52

10,46

Kurs1)

13,89

11,32



1)Uhrzeit: 30.08.2019 08:23:50