DAX: Politische Unsicherheit noch nicht vom Tisch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch in der neuen Handelswoche dürfte die politische Hängepartie Hauptthema Nummer Eins sein. Um den derzeitigen Zauber der US- Börsen auf das Frankfurter Börsenparkett zu übertragen, bedarf es keinerlei Unsicherheitsfaktoren. Daher sollte zumindest in dieser Woche eine Neuwahl ausgeschlossen werden können. Bundespräsident Steinmeier könnte sich als entscheidende Person für eine „GroKo“ herausstellen und die beteiligten Parteien untereinander zusammenführen.



Donald Trumps Steuerversprechen hinken einmal mehr nach

Auch in dieser Woche sollten Anleger lediglich mit Worten statt Taten des US- Präsidenten Trumps vertröstet werden. Die Steuerversprechen erweisen sich bis heute als eine versprochene Gehaltszahlung, welche einfach nicht auf dem Bankkonto erscheinen möchte.



Neben einer Fülle von Konjunkturdaten dürfte die Ansprache Powells Anleger in dieser Woche auf Trab halten. Fed- Oberhaupt Janet Yellen betonte jüngst, dass sie sich eine Fortführung ihrer moderaten Zinspolitik durch Jerome Powell wünsche.