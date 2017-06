DAX: Politische Turbulenzen als Rallykiller?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit etwa einem Monat geht es beim DAX nun im Großen und Ganzenseitwärts, Pessimisten sehen den Index im Zenit. Der schwierige Ausgangder Wahl in Großbritannien ist Wasser auf ihre Mühlen. Doch der geringeAbgabedruck an den Märkten in jüngster Zeit spricht eigentlich fürweiter steigende Kurse, ein wichtiger Faktor könnte letztlich denAusschlag geben. Politische Turbulenzen sind ein stetiger Wegbegleiterder Aktienhausse. Seit dem Brexit-Votum im letzten Jahr liegt einbesonderer Fokus auf Großbritannien. In der gestrigen Wahl haben dieTories nun wahrscheinlich ihre absolute Mehrheit verloren, dem Landsteht ein schwieriger Prozess der Regierungsbildung bevor. Ob das dieBörsen nachhaltig von ihrem Aufwärtstrend abbringen kann?Eher nicht, denn die Wahl hat zunächst keine unmittelbaren größerenKonsequenzen für die Wirtschaft. Letztlich ist die Gestaltung des Brexitentscheidend, und das Ergebnis wird erst im nächsten Jahr vorliegen. AlsHinweis dafür dient die Entwicklung in den USA, auch der wachsende Druckauf Trump lässt die Börse kalt, denn bislang schadet das der Wirtschaftnicht, wie beispielhaft die jüngsten Daten aus Deutschland zeigen. Diedeutsche Industrie hat ihre Produktion zuletzt überraschend starkausgeweitet, und der Einkaufsmanagerindex ist auf den höchsten Standseit April 2011 gestiegen. Im deutlichen Gegensatz dazu steht dieStimmung der Anleger. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index weist seitWochen hartnäckig einen Bärenüberhang aus. Das könnte der entscheidendeFaktor für kräftig steigende Kurse sein. Mit der jüngsten Konsolidierunghat der DAX seinen überkauften Zustand bereits abgebaut. Gelingt nuntrotz aller politischen Turbulenzen der Ausbruch über die bisherigenHöchststände, dürften die Pessimisten peu à peu umfallen und dem Indexzu einem kräftigen Schub verhelfen.