DAX: Politische Börse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bleibt wankelmütig, so die Analysten der Helaba.



Während verschiedene Nachrichten, beispielsweise über Trumps Einfuhrzollpolitik oder das abgesagte Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag noch einen deutlichen Kursrutsch ausgelöst hätten, schienen die Marktteilnehmer davon am Freitag relativ unbeeindruckt. Dieser schnelle Sinneswandel und die sicherlich von den Algo-Programmen verursachten Kursausschläge würden es für die Anleger immer schwerer machen, kurzfristig präzise Richtungsprognosen zu definieren. Insgesamt habe sich an der Gemengelage zuletzt wenig geändert.









Zum Beginn der neuen Handelswoche würden politische Einflussfaktoren dominieren, nachdem Italiens designierter Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Auftrag zur Regierungsbildung zurückgegeben habe. Ursächlich dafür sei die Ablehnung des Eurokritikers Paolo Savona als zukünftigen Finanzminister durch den Präsidenten Matarella gewesen. Letztgenanntem drohe nun möglicherweise ein Amtsenthebungsverfahren. In Italien scheine es auf die Einsetzung einer Übergangsregierung und möglichen Neuwahlen hinauszulaufen. Zu Neuwahlen würde es frühestens im Oktober kommen.Der DAX hangle sich weiterhin an der oberen Begrenzung des linearen 144er Regresionskanals (12.934) entlang. Einmal mehr habe sich am Freitag die 21-Tageslinie (12.872) als sehr guter Support erwiesen, wenngleich angemerkt werden müsse, dass sich diese zunehmend abflache. Auch die bei 12.895 Zählern verlaufende Strukturprojektion habe ihre Wirkung entfaltet. Insgesamt zeige die am Freitag ausgebildete “High Wave Candle“ die über die weitere Bewegungsrichtung herrschende Unsicherheit. Insofern könnten weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden, allerdings würden die charttechnischen Rahmenbedingungen konstruktiv bleiben, solange die 144- und 200-Tageslinien (12.796/12.719) nicht deutlich unterschritten würden. (28.05.2018/ac/a/m)