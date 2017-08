DAX im Plus - Geldpolitik im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

- von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Sorgen vor einer Zuspitzung des innenpolitischen Streits in den USA und das nahende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole haben die Wall Street zur Wochenmitte belastet. Kopfschmerzen bereitete den Anlegern in den USA vor allem Präsident Donald Trumps Drohung, es im Konflikt um die Finanzierung der von ihm angekündigten Grenzmauer zu Mexiko auf einen “government shutdown” ankommen zu lassen - einer Art Zwangsschließung der staatlichen Behörden.

In Tokio gab der Nikkei-Index heute um 0,3 Prozent auf 19.378 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3.283 Punkte. Der DAX notiert aktuell bei 12.238 Zählern mit 0,5 Prozent im Plus.

Notenbanker treffen sich in Jackson Hole, Wyoming

Top-Vertreter aus Finanzwelt und Geldpolitik treffen sich ab heute zum Gipfel im amerikanischen Jackson Hole. Das dreitägige Treffen am Fuße der Rocky Mountains wird dieses Jahr an den Kapitalmärkten mit besonders großer Aufmerksamkeit verfolgt, da in den USA und auch in der Euro-Zone wichtige Weichenstellungen anstehen. Die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, wolle nach eigenem Bekunden “relativ bald” mit dem Abbau der aufgeblähten Bilanz beginnen.

Der mit Spannung erwartete Auftritt des EZB-Chefs Mario Draghi ist übrigens für Freitag geplant.

Air-Berlin-Verkauf kommt voran

Die Lufthansa drückt in den Verhandlungen über die Aufteilung von Air Berlin aufs Tempo. Deutschlands größte Fluggesellschaft gab offiziell ihr Interesse an Teilen des insolventen Rivalen bekannt, wie die Lufthansa nach der ersten Sitzung des Gläubigerausschusses mitteilte. Über Einzelheiten einer entsprechenden Absichtserklärung sei Stillschweigen vereinbart worden. Air Berlin erklärte nach dem Treffen in der Firmenzentrale, die Vertreter der Gläubiger hätten einstimmig einen Weiterbetrieb der Fluglinie beschlossen.

Uber macht weniger Verlust

Uber US-Fahrdienstvermittler Uber erfreut sich steigender Beliebtheit. Die Buchungszahlen seien im zweiten Quartal um 16 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Nettoverlust habe sich im Berichtszeitraum auf 645 Millionen Dollar verringert. Im Vorquartal waren es noch 708 Millionen und im vierten Quartal 991 Millionen Dollar.

Capital Stage hebt Jahresziele an

Zu den größten Gewinnern am Aktienmarkt gehört Capital Stage. Der Windpark-Betreiber hob nach einem Umsatz- und Gewinnsprung seine Gesamtjahresziele an. Die Aktien sprangen bisher um 4,1 Prozent auf 6,40 nach oben.

Hugo Boss an MDAX-Spitze

Ein positiver Analystenkommentar hob heute die Aktien von Hugo Boss an die Gewinnerliste des MDAX. Der Kurs kletterte um 2,7 Prozent auf 72,28 Euro. Zuvor hatten die Experten der Berenberg Bank ihr Kursziel von 75 auf 81 Euro angehoben.

EUWAX SENTIMENT

Der Euwax-Sentiment-Index zeigte am frühen Nachmittag keinen klaren Trend beim Handel mit Hebelprodukten auf den DAX an. Offenbar warten die Marktteilnehmer auf neue Impulse.

TRENDS IM HANDEL

Calls auf Activision Blizzard, Alibaba und Tencent gesucht

Anleger setzen mit Knock-out-Calls auf BASF und Lufthansa

An der Euwax waren heute verstärkt Knock-out-Calls auf die Aktien von BASF und Lufthansa gesucht.

Außerdem setzen Anleger mit Knock-out-Puts auf fallende Preis der Ölsorte Brent.

Darüber hinaus kaufte eine Reihe von Investoren Call-Optionsscheine auf Activision Blizzard, Alibaba und Tencent.