DAX: Piano zum Wochenstart

Der deutsche Leitindex kann sich zum Wochenstart bei 13.050 Punkten nach IG- Taxierung vorerst oberhalb der Marke von 13.000 Punkten behaupten. Anleger bleiben jedoch im Hinblick aufgrund der politischen Fragezeichen auf Bundesebene vorerst piano gestimmt. Der Schock über das Aus der Jamaika- Koalition ist noch nicht vergessen. Nun könnte anders wie Anfangs erwartet die große Koalition die Regierung übernehmen.Als entscheidende Figur könnte sich Bundespräsident Steinmeier herausstellen und die Streithähne zusammenführen. „Der Auftrag zur Regierungsbildung ist ein hoher, vielleicht der höchste Auftrag des Wählers an die Parteien in einer Demokratie. Und dieser Auftrag bleibt“, appellierte Steinmeier in der vergangenen Woche an das Volk und Politiker. Auch wenn die Politik nicht die höchste Priorität auf dem Frankfurter Börsenparkett genießt, ist und bleibt sie dennoch nicht einfach auszublenden. Eine funktionierende Regierung ist das Maß aller Dinge für eine robuste Bundesrepublik. Die Option einer Neuwahl gilt es für diese Woche zumindest vorerst auszuschließen um nicht weitere Unruhe zu streuen.