DAX – Nach dem Paukenschlag kommt eine leichte Erholung

Mit technischen Mitteln einen Krieg zu erfassen, ist nahezu unmöglich. Trotzdem ist es immer wieder verblüffend, wie alte Unterstützungen selbst in Paniksituationen, zumindest vorerst beachtet werden. So hat der DAX den Bereich um 14.000 Punkte zunächst genutzt, um Halt zu machen und am Freitag eine Erholungsbewegung zu starten. Ob diese nachhaltig ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.



Zumindest besteht die Hoffnung, auch von Seiten der Indikatoren, dass zumindest der Bereich um 15.000 Punkte wieder erreicht wird. Auffällig ist, dass die Umsätze nur an den letzten beiden Handelstagen der vergangenen Woche angezogen haben. Dies ist bemerkenswert, da es sich am Donnerstag bereits um eine Intraday-Stimmungswende und am Freitag um einen Erholungstag gehandelt hat. Dies könnte bereits als Kaufbereitschaft der Investoren gewertet werden. Wie Crashs in Krisen- und Kriegszeiten der Vergangenheit abgelaufen sind, habe ich aufbereitet und werde dies in der Chart-Show am 8.3.22 um 18 Uhr (hier der Anmeldelink) https://www.seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ vorstellen. Ich freue mich, wenn Sie bei dieser besonderen Sendung (kostenfrei) dabei sind

