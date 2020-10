DAX: Die Panik ist wieder da!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Knapp 1000 Punkte hat der deutsche Leitindex bereits in dieser Handelswoche verloren! Die Angst vor einem neuerlichen Lockdown ist greifbar! Notierte der DAX am vergangenen Freitag noch bei 12645 Punkten, geht es heute den 3. Tag in Folge kräftig nach unten bis auf aktuell 11665 Zähler. Aus Sicht der Charttechnik wurde dabei sowohl die 200-Tage Linie (blau im Chart), als auch der mehrmonatige Seitwärtstrendkanal unterschritten, ein doppelt negatives Zeichen. Wir rechnen hier deshalb auch in den nächsten Börsensitzungen mit weiteren "Schwächeanfällen" und bleiben so vorerst an der Seitenlinie!





DAX Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.