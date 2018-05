DAX: Ohne Atempause zum Hoch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit Ende März zieht es den DAX schnurgerade nach oben. Der Index hatdabei wichtige Hürden überwunden. Nicht nur deshalb sind diePerspektiven für einen schnellen Angriff auf das Allzeithoch nichtschlecht. Wohl kaum jemand hätte dem DAX Anfang April ein sobemerkenswertes Comeback zugetraut.Vor dem Hintergrund eines deutlichen Zinsanstiegs in den USA und wegender protektionistischen Handelspolitik der US-Regierung schien dieKonjunktur gefährdet und die Stimmung war im Keller. Doch viel schlimmerist es unter fundamentalen Gesichtspunkten danach nicht geworden, unddas hat dem DAX eine Erholungsbewegung um 1.400 Punkte ermöglicht. Dadiese in kleinen Schritten erfolgt ist und von mehreren moderatenKonsolidierungsphasen begleitet wurde, ist der DAX nun noch nicht einmaldeutlich überkauft. Stattdessen hat er erst die 200-Tage-Liniezurückerobert und dann auch noch die wichtige Marke von 13.000 Punkten.Technisch sind das sehr bullishe Signale. Erstaunlich ist, dass das dieStimmung der Anleger nicht aufhellen konnte. Der Börse FrankfurtSentiment Index misst weiterhin ein relativ bearishes Sentiment inDeutschland, was zeigt, dass die Investoren dem Aufschwung nicht trauen.Das aber ist eine gute Grundlage für einen zügigen Angriff auf dasAllzeithoch.