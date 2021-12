DAX – Nur noch 8 Handelstage für die Jahresschlussrallye

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Schub aus der alten Seitwärtsrange war bislang das einzige, was die Jahresschlussrallye bislang zu bieten hatte. Ansonsten hat der DAX auf der Stelle getreten oder ist abgebröckelt. Am Donnerstag sah es noch so aus, als könne der deutsche Leitindex aus der kurzfristigen Abwärtsbewegung nach oben ausbrechen. Dieser Versuch wurde allerdings am Freitag wieder negiert. Auch von den Indikatoren kommt derzeit keine Hilfestellung.



Am Freitag war zudem großer Options&Futures-Verfallstag. Dieses nur vier Mal im Jahr stattfindende Ereignis bringt naturgemäß viele Turbulenzen und hohe Umsätze mit sich. Immerhin konnte der neuerliche Abwärtsschub im Handelsverlauf gestoppt werden und einer freundlicheren Tendenz weichen. Auch wenn am Handelsende ein Minus zu verzeichnen war, ist dieser Stimmungswandel für die Wocheneröffnung positiv zu werten. Sollte diese Situation genutzt werden, könnte mit den letzten acht Handelstagen endlich noch ein versöhnlicher Jahresabschluss gestaltet werden.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.