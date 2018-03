DAX - Nur der erste Teil der Korrektur!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX treibt wie erwartet seine Korrektur voran und die Bären prügeln den Kurs nun auch unter die Marke von 11955 Punkten. Damit sehen wir den Markt nun weiter innerhalb der Welle 3 von iii. In welcher nun bereits Kurs im mittleren 11000er Bereich angelaufen werden können. Zwischen 11626 und 11777 Punkten wäre ein optimaler Abschluss dieser Welle 3. Alternativ kann dies auch als Welle a gezählt werden. Was zur Folge hat, dass wir mit der kleinen Zwischenkorrektur in Welle b deutlich weiter zurückfallen können.

Als innerhalb des aktuell hinterlegten Verlaufes, mit der Welle 4. Diese darf maximal bis 12129 Punkte zurücklaufen, um den Impuls nicht zu neutralisieren. Letztlich ändert dies aber nichts am Ausgang. Der Markt baut wie erwartet seine primäre Erwartung aus und ist noch nicht am Ende dieser Korrektur angelangt. Wir sehen hier final Kurse im unteren 11000er bis oberen 10000er Bereich. Wo wir dann auch den Zielbereich für einen Longeinstieg hinterlegen werden. Sofern der Markt hier nun nicht über 12487 Punkte ausbricht, gibt es keinen Anlass von einem Abschluss der Korrektur auszugehen. Stopps sollten dennoch deutlich enger gezogen werden, um Gewinne zu sichern.

