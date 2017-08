DAX: Noch ist etwas Platz nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex befindet sich weiter in einem seit 20.06.17 gültigen Abwärtstrendkanal (siehe Chart). Am vergangenen Freitag kam es hier wieder zu einer Gegenbewegung nach oben, welche den Index zum Wochenschluß hin bis auf 12297 Zähler klettern ließ. Zum heutigen Start in die neue Handelswoche zeigt sich der DAX wenig verändert und bewegt sich aktuell auf diesem Niveau (12290). Charttechnisch wäre noch Platz bis zur Oberkante des Trendkanals, welche aktuell bei rund 12400 Punkten verläuft.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.