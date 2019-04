DAX: Noch Platz nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex zeigt sich in 2019 enorm stark! Im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) befindet sich der DAX jedoch weiterhin im Abwärtstrend (siehe Chartbild unten). Dieser wird aktuell durch die rote Abwärtstrendgerade auf der Oberseite bei 12250/12270 gedeckelt. Das bedeutet, dass zumindest noch rund 350 Punkte Platz nach oben wäre! Erst bei Break der mittelfristigen Trendgeraden würde sich das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Potential nach oben freigeben. Zur Stunde steht der Index bei 11924 Zählern!

DAX Wochenchart

