DAX: Noch Kraft für den Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dem DAX ist die Aufwärtsdynamik in den letzten Wochen abhandengekommen. Nun steht er vor einer wichtigen Trendentscheidung - gelingt erneut der Ausbruch nach oben? Das große Coronaproblem könnte wieder an Dramatik gewinnen. Vor allem der starke Anstieg der Infektionszahlen in den USA birgt das Potenzial, die Erholung der Wirtschaft zu beeinträchtigen.



Daher ist es nicht verwunderlich, dass der DAX ebenso wie der Dow Jones seit einigen Wochen nur noch seitwärtsläuft. Der deutsche Leitindex ist damit in ein Dreieck reingelaufen, dass sich aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend und einer Linie durch die Hochpunkte aus Juni und Juli (die zusammen ein Doppel-Top ergeben!) zusammensetzt. Der Ausbruch aus diesem Dreieck dürfte erst einmal die weitere Richtung vorgeben. Aktuell sieht es so aus, als könnte der DAX den Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends testen. Aber Obacht: Da das Lager der Pessimisten immer noch groß ist, könnte mit einem erneuten Ausbruch nach oben, wie im Mai nach einer Konsolidierungsphase, eine Überraschung gelingen.