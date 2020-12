DAX: Noch 100 Punkte bis zum Allzeithoch – Inflation als Vermächtnis der Pandemie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im Deutschen Aktienindex ist gestern der Startschuss zur Jahresendrally gefallen, eine weiter positive Tendenz in den letzten Wochen des Jahres wird auch durch die Statistik bestätigt. Dem Index fehlen jetzt noch rund 100 Punkte bis zu seinem Allzeithoch bei knapp unter 13.800 Punkten.Zwar sprechen die überbordend optimistische Stimmung der Anleger und die fast rekordverdächtig niedrigen Cash-Quoten der Fondsmanager gegen eine ungehinderte Fortsetzung der Rally. Aber auf der Haben-Seite steht neben dem immer noch intakten Aufwärtstrend an den Aktienmärkten auch die Angst vor einem fernen Verwandten: Inflation.Man weiß, dass der ferne Verwandte existiert, aber er war schon ewig nicht mehr zu Besuch. Umso überraschter ist man, wenn er plötzlich vor der Tür steht. Während der Impfstoff die Gefahr von Covid-19 für das Wirtschaftswachstum etwas entschärft, sind die zum Abfangen der Lockdown-Schäden ergriffenen Maßnahmen potenziell inflationär. Eine dauerhaft höhere Inflation könnte das Vermächtnis der Pandemie werden, das die Gesellschaft noch beschäftigen wird, wenn das Virus bereits lange zurückgedrängt wurde. Denn was bleibt, sind die Schulden der Staaten, die irgendwie abgetragen werden müssen.Vermögensverwalter haben deshalb neben Aktien als Sachwerte und Gold nun auch Kryptowährungen für sich entdeckt. Der Bitcoin wird plötzlich zur Anlageklasse für Schutz suchende Anleger, die eine Entwertung des Papiergeldes fürchten. Der Bitcoin wird gerade verstärkt von institutionellen Investoren gekauft. Der Bitcoin wird salonfähig.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.