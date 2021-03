DAX-Neuling wenig energisch

1. Volkswagen (WKN 766403)

Weiter gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des größten deutschen Autobauers Volkswagen. Für die im DAX notierten Vorzugsaktien geht es am Vormittag um 5,7% auf 237,20 Euro nach oben. Am Morgen hatte die Deutsche Bank ihr Kursziel für die VW-Aktie von 185 auf nunmehr 270 Euro angehoben.



2. TUI (WKN TUAG00)

Für die in Stuttgart rege gehandelten Papiere des Reise-Konzerns TUI geht es zum Wochenstart über 7% bergab. Die drohende Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen durch die Bundesregierung und weiter steigende Corona-Fallzahlen sorgen bei Anlegern wohl für Verunsicherung.



3. TeamViewer (WKN A2YN90)

Ebenfalls deutlich schwächer notiert am Montag die TeamViewer-Aktie. Ende letzter Woche verkündete das Software-Unternehmen, neuer Hauptsponsor des englischen Profiklubs Manchester United zu werden. Der Fünfjahresvertrag soll erheblich zur Markenbildung von TeamViewer beitragen. Aktionären scheint die Nachricht vorerst nicht zu gefallen, da der millionenschwere Sponsorenvertrag das Ergebnis des Unternehmens um über 30 Millionen Euro drückt.