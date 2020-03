DAX – Neue Woche, nächster Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der katastrophalen Woche überschlugen sich am Wochenende die Ereignisse in Europa wieder, die Coronavirus-Krise lähmt immer weiter das öffentliche Leben und die Wirtschaft der Eurostaaten. Der DAX® eröffnet entsprechend ein weiteres Mal mit einem gewaltigen Gap Down und rutscht intraday auch unter das 2016er Tief bei 8.699 Punkte zurück. Jetzt versucht er eine Stabilisierung auf tiefem Niveau.

Die Abwärtsdynamik ist weiterhin enorm. Dennoch steigen die Chancen mit jedem neuen Gap und jedem neuen Tief, endlich eine technische Gegenbewegung einzuleiten. Eine solche hatten wir auch am Freitag gesehen, der Index erholte sich dynamisch um rund 900 Punkte, nur um dann erneut abverkauft zu werden. Ideal wäre vor einer größeren Erholung aber ein weiteres Tief, bei 8.136 Punkten liegt das uralte Allzeithoch aus 2000, darunter findet der Index das 2011er Hoch bei 7.600 Punkten. Das wären die perfekten Zielmarken auf der Unterseite.

Kommen die Käufer direkt wieder und ziehen den Index in das heutige Gap hinein, wären beim Überschreiten von 8.820 Punkten direkt Erholungen bis 9.060 – 9.220 Punkte denkbar.

