DAX: Neue Impulse fehlen

Kürzlich hatte ich hier ein Short-Szenario für den DAX vorgestellt. Vor fast genau einer Woche kam es dann zur Aktivierung dieses Szenario, der DAX hatte nicht nur die 12.500er-Marke, sondern auch die grüne Aufwärtstrendlinie nach unten verlassen. Ein schöner Einstieg, denn nahezu ungebremst ging es 700 Punkte abwärts – bis 11.750 Punkte. Als dann auf diesem Kursniveau wieder Käufer in den Markt kamen, war die Zeit reif für eine schöne Teilgewinnmitnahme.

Schnell wurde die kurzzeitig zurückeroberte 12.000er-Marke wieder an die Bären abgetreten und die Restposition entwickelte sich weiter hervorragend. Als dann die Notenbanken ihr whatever it takes -Programm noch ausweiteten, ging es am Aktienmarkt wieder aber wieder steil aufwärts. Aktuell können die irrational erscheinenden Beträge zur Stabilisierung der Wirtschaft jedoch keine weiteren Kursaufschläge auslösen, neue Impulse fehlen.



In den letzten Tagen kristallisierte sich ein markanter Widerstandsbereich um 12.410/440 Punkte heraus. Hier scheiterten die Bullen mehrfach. Etwas darüber habe ich nun meine Stopporder für die Restposition platziert – und damit auch hier einen kleinen Gewinn abgesichert. Somit halte ich mir aber auch die Chance offen, dass der deutsche Leitindex wieder den Rückwärtsgang einschlägt. Unter 12.150 Punkten sollten die Bären wieder das Ruder übernehmen können.





GER30 im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO





Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.