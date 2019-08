DAX - Neue Impulse aus Jackson Hole?

Für den deutschen Leitindex erwies sich der Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Punkten auch gestern als unüberwindbare Hürde! Zwar kletterten die Kurse im Intraday-Top bis auf 11.853 Zähler, am Ende überwog jedoch die Unsicherheit über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank, nachdem das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung mehr Fragen aufwarf, als beantwortete. Klarheit in dieser Frage erhoffen sich die Anleger von der für heute terminierten Rede Jerome Powells, der im Rahmen des Notenbanken-Treffens in Jackson Hole vor die Mikrofone tritt. Das heißt:

Auf der Oberseite müssten die Kurse weiterhin mindestens über die Nackenlinie der übergeordneten SKS-Formation aus den Jahren 2017 und 2018 bei 11.869 ausbrechen – was zumindest mit Blick auf die festere Vorbörse nicht unmöglich erscheint. Darüber könnten sich die Blue Chips dann in Richtung 12.000er-Barriere davonstehlen.

Nach unten sichern dagegen die 11.750er-Marke und der GD200 die Notierungen ab; sollten Kurse noch einmal unter den langfristigen Durchschnitt zurückfallen (hier gilt selbstverständlich der Schlusskurs), dürfte direkt im Anschluss die Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 Punkten erneut auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zum Test der Haltemarken bei 11.370, 11.300 und 11.266 kommen könnte!

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3B6L

Basispreis

10.495,77

12.949,86

Knock-out-Schwelle

10.495,77

12.949,86

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

8,61

10,05

Kurs1)

13,66

11,71



1)Uhrzeit: 23.08.2019 08:22:04

DAX am Vortag:



11.747,04

-55,81 / -0,47%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Freitag, 23. August 2019









