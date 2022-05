DAX - Neue Erholung wird im Keim erstickt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist ja nicht so, dass man die Wocheneröffnung einfach vorhersehen kann. Wenn man allerdings den Wochenschluss in den USA betrachtet, hat man eine Vorstellung davon, was uns zum Wochenauftakt in Deutschland bevorstehen wird. Der Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs am Freitag auf nahezu einem Niveau) gibt schon einen Vorgeschmack darauf, dass zumindest Unsicherheit vorherrschen wird. Vermutlich wird es aber einen erneuten Rückgang geben. Dies bedeutet, dass der DAX die Abwärtstrendlinie wieder nicht überwinden kann. Die Kaufsignale bei den Indikatoren werden hier also kaum ausreichen, um einen Trendbruch herbeizuführen. Vielmehr steht in der anstehenden Woche ein erneuter Test der alten Unterstützungszone an. Die Umsätze haben zwar leicht angezogen, deuten aber noch immer nicht auf eine Ausverkaufssituation hin, wie sie im März zu beobachten war. Somit dürfte die Unsicherheit weiter anhalten.

