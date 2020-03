DAX – Nervös, aber (noch) stabil

Der DAX® legte gestern eine Achterbahnfahrt hin. Der starke Handelsstart am Widerstandsbereich bei 9.064 – 9.214 Punkten wurde stark abverkauft, am Nachmittag kletterte der Index mit den freundlichen US-Märkten weit nach oben. Heute startet er wieder mit deutlichen Verlusten und stabilisiert sich oberhalb des gestrigen Tagestiefs. Mit dem Scheitern am Widerstandsbereich bei 9.064 – 9.214 Punkten und damit an den alten Jahrestiefs bleibt das Chartbild bärisch zu werten, der scharfe Abwärtstrend ist intakt.

Kurzfristig ist unklar, ob innerhalb der Handelsspanne der vergangenen beiden Tage noch eine weitere Erholungswelle in Richtung Abwärtstrendlinie und Widerstandsbereich bei 9.064 – 9.214 Punkten kommen wird oder die Bären den Index gleich auf neue Tiefs drücken. Neue Tiefs im Bereich des alten Allzeithochs aus 2000 bei 8.136 Punkten oder am 2011er Hoch bei 7.600 Punkten wären nach wie vor das Idealszenario.

Alternativ sehen wir mit der Stabilisierung seit Wochenbeginn eine kleine Bodenbildung, die aber erst mit einer Rückkehr über 9.250 vollendet wäre. Erst dann hätte der Index erstmals seit Tagen bullische Impulse geliefert, dann könnte eine kurzfristige Erholung in Richtung 9.900 – 10.000 und 10.280 – 10.450 Punkte starten.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 09.03.2020 – 18.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 – 18.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4CP2

3,64 8.252 23,98 30.06.2020 DAX® Index HZ82EJ 7,45 7.875 11,82 30.04.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SXW 55,15 14.050 1,55 31.03.2020 DAX® Index HZ7UE5 35,48 12.050 2,41 30.06.2020

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle:HypoVereinsbank onemarkets; 18.03.2020; 11:16 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 18.03.2020; 11:17 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – Nervös, aber (noch) stabil erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).