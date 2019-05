DAX, Nasdaq, S&P – jetzt noch clever absichern

Die große Mehrheit unserer Leser fährt sicher regelmäßig mit dem Auto. Aber einen Verbrennungsmotor erklären? Schon schwieriger. So ist’s auch bei Optionsscheinen. Viele handeln diese Scheine, ohne ihr Innenleben zu kennen. Doch es schadet nicht, sich beispielsweise mit Omega und Delta zu beschäftigen. Übrigens: Unsere Empfehlungen zur Absicherung lauten DAX WKN DC2M52, NASDAQ ST9C01 und S&P GM52TH.

Omega und Delta. Schauen wir uns die Begriffe an und gehen weiter der Frage nach, was die Bezeichnungen “Am Geld” und “aus dem Geld” zu bedeuten haben.

Wichtig ist bei Optionsscheinen der Blick auf den Hebel, der Auskunft darüber gibt, wie stark ein Optionsschein auf Veränderungen im Basiswert reagiert. Orientierung gibt hier aber nicht der einfache, sondern der theoretische Hebel, auch Omega genannt. Dabei wird ein weiterer Grieche genutzt, das sogenannte Delta. Es gibt an, wie sich der Optionsscheinpreis verändert, wenn der Basiswert sich um eine Einheit, also um einen Euro verändert.

Bis auf Optionsscheine, die weit im Geld liegen, bewegen sich die Calls nämlich nicht eins zu eins zum Basiswert, sondern nur in geringerem Umfang. Daher wird beim Omega der einfache Hebel mit dem Delta multipliziert, um wesentlich genauer zu sagen, wie sich der Kurs des Optionsscheins bei einer Kursveränderung des Basiswerts um ein Prozent verändert. Ein Omega von fünf zum Beispiel drückt aus, dass ein Call um fünf Prozent im Wert steigt, wenn der Basiswert um ein Prozent zulegt. Bei fallenden Kursen wirkt sich das Omega entsprechend negativ auf den Call-Preis aus.

Beim Put ist die Wirkungsweise spiegelverkehrt, aber der Umfang der Veränderung ist gleich. Vor allem bei Calls und Puts, die aus dem Geld liegen, ist es wichtig, sich nicht durch den hohen einfachen Hebel blenden zu lassen. Das Delta ist dann nämlich sehr klein und so reagiert der Call nur sehr gering auf Kurssteigerungen im Basiswert. Oft ist es besser, moderatere Hebel zu wählen, die aber durch das höhere Delta stärker von einem Kursanstieg im Basiswert profitieren.

Am Geld oder aus dem Geld?

Gehen wir noch kurz darauf ein, was die obigen Bezeichnungen “am Geld” und “aus dem Geld” bedeuten. Am Geld bedeutet dabei, dass beispielsweise bei einem DAX-Call mit Basispreis 12.700 Punkten der Index ungefähr auf diesem Niveau notiert. Aus dem Geld wäre der Call-Schein, wenn der Basispreis bei 13.000 Punkten liegen würde, also über dem aktuellen Kurs. Calls im Geld haben einen Basispreis, der unterhalb des aktuellen Kurses liegt, etwa bei 11.000 Punkten. Entsprechend unterschiedlich sind auch hier die Preise für die Optionsscheine, je nachdem, wo der zugrunde liegende Basiswert notiert.