DAX: Nächster Halt 11.000 Punkte?

Gut erholt in die verkürzte Handelswoche: Der DAX kletterte am Morgen zwischenzeitlich um bis zu 1,7 Prozent und rückte damit auf 10.745 Punkte vor. Kurze Zeit später jedoch meldete die Deutsche Börse eine technische Störung samt einer Handelsunterbrechung. Die Indikationen sehen den DAX bei rund 10.680 Punkten jedoch nach wie vor komfortabel ein Prozent im Plus. Abseits der Entwicklung rund um das Coronavirus rücken in der nächsten Zeit wieder verstärkt die Unternehmen in den Fokus: Am Mittag hatten die US-Großbanken JP Morgan und Wells Fargo sowie der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson die Berichtssaison eröffnet.Auch am ersten Handelstag nach Ostern steht die Lufthansa weiterhin im Fokus der Stuttgarter Anleger und legt bis zum Mittag um 2,8 Prozent zu. Laut jüngsten Berichten ziehen sich die Verhandlungen über Staatshilfen weiter hin – angeblich würde sich die Lufthansa im bisherigen Modell die Vorteile sichern, während der Bund einen Großteil der Risiken tragen würde. Als Summe wird über einen mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbetrag diskutiert.Als einer der am Dienstag meistgehandelten Werte in Stuttgart legt Daimler rund 2,1 Prozent zu und notiert damit bei 30,5 Euro. In einer neuen Analyse blieb das Analysehaus Jefferies bei seiner „Buy“-Einstufung für Daimler und beließ das Kursziel bei 40 Euro. Bei den Konkurrenten Volkswagen und BMW blieben die Analysten der Studie zu europäischen Autobauern bei ihrer „Hold“-Einstufung.Sehr rege gehandelt wird am Dienstag in Stuttgart auch die SAP-Aktie, die bis zum Mittag um rund 3,6 Prozent auf 114,40 Euro zulegt. Aufwind verleihen der SAP-Aktie mehrere positive Analystenstimmen. So hatte die Deutsche Bank den Walldorfer Software-Konzern hochgestuft und zum Kauf empfohlen – SAP sei im derzeit schlechten Umfeld eine gute Wahl. Auch die britische Investmentbank HSBC und die Metzler Bank belassen die Einstufung für SAP trotz gesenkten Kurszielen auf „Buy“.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.