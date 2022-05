DAX: Nächste Hürde steht schon vor der Tür!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Leitindex konnte in der abgelaufenen Handelswoche tatsächlich die seit Jahresanfang gültige Abwärtstrendgerade (schwarz im Chart unten eingezeichnet) knacken und damit ein neues Kaufsignal generieren.

In der Folge konnte der DAX direkt weiter zulegen und befindet sich auch heute zum Start in die neue Woche im Plus! Jetzt rückt jedoch bereits die nächste Widerstandsmarke, die 200-Tage Linie (blau im Chart) ins Blickfeld, welche ca. bei 14730 verläuft. Aktuell notiert der Index bei 14585 Punkten.





DAX Tageschart



Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.