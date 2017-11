DAX® (Monthly) - Zweiter „weißer Block“ in Folge

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Im Umfeld des Monatsultimos stellen wir regelmäßig den Langfristchart des DAX® auf

den Prüfstand. Dieses Mal lohnt sich der turnusmäßige Blick ganz besonders. Auf den

nicht ganz idealtypischen „morning star“ bzw. den weißen Block vom September folgte

nun eine weitere konstruktive Monatskerze. So startete das Aktienbarometer nahezu

auf Monatstief und beendete den Handel im Oktober fast auf Monatshoch. Doch nicht

nur das: Das Überwinden des alten Rekordstandes (12.952 Punkte) erfolgte per Aufwärtsgap

(12.829 zu 12.850 Punkte). Da solche Kurslücken im Monatschart nur äußerst selten

vorkommen, besitzt diese eine ganz besondere Bedeutung. Da das Aktienbarometer sein

Allzeithoch inzwischen bis auf 13.489 Punkte ausbauen konnte, sitzen die Bullen weiterhin

am längeren Hebel. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Sommerkorrektur (13.621 Punkte)

steckt dabei die nächste Zielmarke ab. Einen unterstützenden Faktor liefern diverse

Indikatoren (z. B. MACD, RSI), die weiter freundlich zu interpretieren sind. Auch

unter Risikogesichtspunkten messen wir der o. g. Kurslücke eine elementare Bedeutung

bei. Da ein Schließen dieses Gaps gleichbedeutend mit dem Rebreak des alten Allzeithochs

bei 12.952 Punkten wäre, gilt es ein solches Szenario unbedingt zu verhindern.





















