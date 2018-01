DAX® (Monthly) - Zusammenfassung und Ablaufplan

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Vor dem Hintergrund der weiterhin soliden Marktbreite, bisher fehlender negativer

Divergenzen bzw. irgendeiner Art von Distributionsprozess betonen wir auch Anfang

2018 den trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse. Aktienmärkte, welche unverändert

von einem Rekord zum nächsten eilen, lassen ohnehin keinen anderen Schluss zu. Dennoch

dürfte das neue Jahr nicht so ruhig verlaufen wie 2017! Vielmehr rechnen wir im Jahresverlauf

2018 mit der 2017 (nahezu) ausgebliebenen Korrektur (siehe Chart 10). Insbesondere

Späteinsteiger sollten dabei stets das als Überschrift gewählte Goethe Zitat „es nimmt

der Augenblick, was Jahre geben“, im Hinterkopf haben. Wenngleich für eine Verschnaufpause

wieder einmal die schwachen Börsenmonate August und September prädestiniert sind,

kann die Volatilität 2018 aufgrund der historischen Extremkonstellation jederzeit

anspringen. Im Anschluss an ein solches Luftholen dürfte die durch verschiedene saisonale

Einflussfaktoren begünstigte Jahresendrally für einen versöhnlichen Jahresabschluss

sorgen. Diesen Ablaufplan werden wir – und Sie sollten es uns gleich tun – immer wieder

hinterfragen bzw. auf seine Gültigkeit überprüfen. Schließlich gilt für alle Prognosen:

„Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser“!





















