DAX® (Monthly) - Hohe Zeitebene diszipliniert

Hohe Zeitebene diszipliniert





Das lange Osterwochenende möchten wir zum Anlass nehmen, um mal wieder das langfristige

Chartbild des DAX® unter die Lupe zu nehmen. Der Monatschart der deutschen Standardwerte

stellt dabei ein wesentliches Disziplinierungsinstrument dar, damit Anleger die Flinte

nicht zu früh ins Korn werfen. Schließlich brachte das Jahr 2016 nicht nur einen doppelten

Test des Aufwärtstrends seit März 2009 (akt. bei 10.255 Punkten), sondern im weiteren

Verlauf die Auflösung der eingezeichneten trendbestätigenden Flagge (siehe Chart).

Darüber hinaus steht für die letzten Monate jeweils eine Folge steigender Tief- und

steigender Hochpunkte zu Buche – gemäß Charles Dow die idealtypische Situation, welche

einen intakten Haussetrend signalisiert. Als letztes Positivargument können Anleger

im März den höchsten jemals erreichten Monatsschlusskurs (12.313 Punkte) auf der Habenseite

verbuchen. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger von dem Luftholen der letzten

zwei Wochen nicht irritieren lassen. Vielmehr erwarten wir im Anschluss an eine milde

Konsolidierung einen Sprung über das jüngste Verlaufshoch und den historischen Rekordstand

bei 12.376/91 Punkten, was nochmals für einen Katalysator auf der Oberseite sorgen

sollte.





















DAX® (Monthly)











































