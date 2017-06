DAX® (Monthly) - HA-Chart: Alles im Lot

HA-Chart: Alles im Lot





Die beim DAX® zuletzt angeführten Leitplanken haben weiterhin Bestand. Während auf

der Unterseite die alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten bzw. zuvor bereits

die Kombination aus dem Tief vom 18. Mai bei 12.490 Punkten und der 38-Tages-Linie

(akt. ebenfalls bei 12.490 Punkten) wichtige Auffangbereiche abstecken, definieren

die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 12.703/9 Punkten den Signalgeber nach oben,

dessen Überwinden das Ende der laufenden Verschnaufpause markieren dürfte. Die aktuelle

Bewegungsarmut bzw. das Verweilen innerhalb der genannten Grenzen möchten wir nutzen,

um anhand des Heikin Ashi-Charts der deutschen Standardwerte erneut den trendfolgenden

Charakter der technischen Analyse in den Vordergrund zu rücken. Vereinfacht ausgedrückt

nimmt diese Chartdarstellungsform eine doppelte Glättung vor, so dass sich Trends

sehr gut identifizieren lassen. Auf Monatsbasis liegt aktuell eine Serie weißer Kerzen

vor. Solange das so bleibt, es also nicht zu einem Farbwechsel oder zumindest der

Ausprägung eines „dojis“ kommt, ist der Aufwärtstrend absolut intakt. Dank dieses

Rückenwinds und des neuen Allzeithochs beim S&P 500® (2.430 Punkte) dürfte der DAX®

heute die o. g. obere Signalzone ins Visier nehmen.





















DAX® (Monthly)











































