DAX - Mitten im Zielbereich!

Und er wurde doch wieder getroffen! Es gab schon E-mails die uns erreicht hatten, mit Zweiflern die meinten unser Short Trading Bereich wird nicht mehr erreicht, aber aktuell liegen wir voll im Soll und die Bewegung scheint sich klar nach Plan auszuspielen.Wir haben dem heutigen Update nochmals den Chart des März Future hinzugefügt, auf dem sehr schön unser letzter Zielbereich zu sehen ist, welcher Anfang Dezember angelaufen werden konnte. Des Weiteren sieht man unseren aktuellen Zielbereich für den Longtrade, welcher seitdem etwas angepasst wurde. Seit dem dortigen Tief bei 10355 Punkten hat der DAX nun über 2000 Punkte zurückgelegt, ohne dabei wirklich auch nur einmal ernsthaft Luft zu holen. Seitdem letzten markanten Tief bei 8689 Punkten, sind es sogar knappe 4000 Punkte.Wir konnten in 2016 in 6 Trades welche alle für unsere Abonnenten umsetzbar waren knapp 6400 Punkte erzielen!Dieser Markt ist ein Monster und wird es auch bleiben, aber eine Korrektur ist dennoch unausweichlich. Mit dem heutigen Tag ist der Kurs nochmals deutlich in den Zielbereich eingelaufen und wir sehen die 12692 Punkte als nächstes Ziel an.Diese stellen bereits die 300% Extension dar und unterstreichen, wie weit der Kurs sich hier bereits ausgedehnt hat. Weiterhin sehen wir eine erste Bestätigung für ein Hoch mit einem Unterschreiten von 12210 Punkten.Nutzen Sie unsere Expertise für Ihren Tradingerfolg. Mit den kommenden zwei Trades können weitere ca. 3000 Punkte im Dax auf der Habenseite verbucht werden.Wir sind deutschlands akkurateste Dax Analyse!Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG